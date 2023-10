Tra pochi minuti Inter e Roma scenderanno in campo nel primo dei due posticipi di questa domenica, dove in palio ci sono 3 punti preziosi per entrambe le squadre. Di seguito le formazioni ufficiali di Mourinho e Inzaghi.INTER (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro All. InzaghiROMA (3-5-2): 1 Rui Patricio; 23 Mancini, 14 Llorente, 5 N'Dicka; 43 Kristensen, 4 Cristante, 16 Paredes, 52 Bove, 59 Zalewski; 90 Lukaku, 92 El Shaarawy. All. Foti.