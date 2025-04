Inter-Roma, la frase di Ranieri: 'Adesso cominciano a protestare, fanno sempre così'

AFP via Getty Images

Nella rubrica "Bordocam" di DAZN, nell'ultima giornata di campionato la concentrazione è andata supartita che ha visto i nerazzurri perdere 1-0 con il goal di Soulé permettendo al Napoli di andare a più tre in classifica.Dopo il goal di Soulé gli animi iniziano ad accendersi in campo e non mancano le proteste dell'Inter, in particolare di Simone Inzaghi che chiedeva un fallo per l'intervento ai danni di Frattesi in mezzo al campo. Dopo la spiegazione del quarto uomo, Ranieri viene ripreso dalle telecamere mentre pronunciava questa frase: "Adesso cominciano a protestare, fanno sempre così", le parole dell'allenatore della Roma.

Lo stesso Ranieri poi inizia un colloquio con Darmian che era a pochi passi da lui in campo. "Siete bravi in tutto, siete bravi in tutto", dice il tecnico giallorosso in maniera ironica all'esterno dell'Inter, concludendo con una risata: "Ma vuoi fare anche il mio lavoro?".