Inter-Roma, i nerazzurri volevano rinviare la partita ad un'altra data: la richiesta e il 'no' della Lega

Getty Images

Sono state ore convulse per il calcio italiano e la programmazione delle prossime partite di campionato dopo la morte di Papa Francesco. In particolare c'è stata molta confusione per quanto riguarda, partita che era in programma sabato 26 aprile alle 18. Così come tutti gli altri eventi sportivi, inizialmente era stato deciso di rinviare la partita visto che proprio sabato ci sarà il funerale del Papa. Lo scenario però è cambiato.Si ipotizzava il recupero di Inter-Roma nella giornata di domenica, quando si giocheranno regolarmente le altre partite di Serie A. Dopo ore di confronti tra il mondo del calcio e la politica, alla fine è stato deciso di attuare una deroga per la sfida dei nerazzurri, che rimarrà sabato ma alle 20:45. Un modo per tutelare l'Inter in vista poi dell'impegno di Champions League mercoledì 30. In realtà però il club nerazzurro aveva fatto anche un'altra richiesta alla Lega.

L'Inter, come riportato da FcInter1908, avrebbe voluto rinviare la gara a data da destinarsi. No della Lega che non voleva lasciare in sospeso fino all'ultime giornate di campionato una partita che può essere decisiva per lo Scudetto.