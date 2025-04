Corriere - Inter-Roma, l'arbitro Fabbri verso lo stop: pagherà per il mancato rigore ai nerazzurri

immagini Dazn

All'indomani del match che ha ridefinito gli equilibri della lotta scudetto e anche della zona Champions, continua a far discutere il caso del rigore non assegnato all'contro la Roma. L’episodio in questione si è verificato al 91° minuto della gara di San Siro valida per la 34^ giornata: all’interno dell’area,ha trattenuto, ma nonostante le proteste dei giocatori nerazzurri il fischiettoha scelto di non intervenire, lasciando proseguire l’azione e facendo terminare la partita senza assegnare la massima punizione.

Perché l'arbitro Fabbri sarà fermato dopo Inter-Roma

Secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, i vertici arbitrali hanno ritenuto che il rigore andasse assegnato, anche senza l’intervento del VAR, che infatti non è stato chiamato in causa. Il comportamento del difensore della Roma, intento a cinturare l’avversario ignorando completamente la traiettoria del pallone, sarebbe stato sufficiente per giustificare una decisione immediata sul campo.La CAN (Commissione Arbitri Nazionale) ha attribuito la responsabilità dell’errore allo stesso Fabbri, giudicando la sua valutazione inadeguata. Anche il varistaha sbagliato, ma in misura minore, poiché – secondo la Commissione – l’episodio era chiaramente interpretabile già sul campo. Per questo motivo, riferisce ancora il Corriere, Fabbri sarà sospeso per le prossime giornate. Non si parla di una vera e propria sanzione disciplinare, ma la sua prestazione viene ritenuta insufficiente e meritevole di uno stop.