L'Inter vuole rivoluzionare il suo attacco. Come riporta Sportmediaset potrebbe cedere Lautaro Martinez che piace all'Atletico Madrid ed Alexis Sanchez. I due nomi caldi in entrata sarebbero Paulo Dybala che lascerà la Juventus a zero e Gianluca Scamacca nonostante ieri abbia rinnovato con il Sassuolo. La pista meno percorribile invece sarebbe quella che riporterebbe a Milano Romelu Lukaku dal Chelsea. Dybala all'Inter quindi ora è più che un'idea.