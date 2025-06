Inter-River Plate, è successo di tutto: Dumfries corre negli spogliatoi

Getty Images

Inter-River Plate, terza gara del girone E del Mondiale per Club, si è conclusa con una vittoria nerazzurra per 2-0 e una qualificazione agli ottavi, dove affronteranno il Fluminense. Eliminazione beffarda per il River Plate, superato in classifica dal Monterrey. La delusione degli argentini, accompagnati da oltre 40mila tifosi a Seattle, è esplosa nel finale con proteste, espulsioni e tensioni crescenti.La partita è stata segnata sin dai primi minuti da grande agonismo e falli duri. L’arbitro Tantashev ha lasciato correre molto, alimentando la tensione. Il River ha chiuso in nove uomini dopo i rossi a Martinez Quarta (fallo da ultimo uomo) e a Montiel (doppia ammonizione). Ma in molti, tra cui Acuna, hanno rischiato sanzioni pesanti.

Acuna è stato il protagonista negativo del match: già noto per screzi con Dumfries durante Argentina-Olanda ai Mondiali, ha nuovamente ingaggiato un duello rusticano con l’olandese. Prima un giallo per Dumfries dopo una sbracciata, poi i due si sono avvinghiati a terra in una scena da rissa, fermati a fatica da arbitro e compagni.Nel concitato finale, dopo il triplice fischio, Acuna ha perso il controllo tentando di rincorrere Dumfries per colpirlo. Solo l’intervento dei compagni e dello staff, compreso Chivu, ha evitato il peggio. Dumfries è fuggito negli spogliatoi, scortato dai compagni e bersagliato da oggetti lanciati dai tifosi argentini.Un epilogo tesissimo per una sfida accesa e combattuta, che lascia strascichi e polemiche.