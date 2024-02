non ha mantenuto ritmi così elevati dal 2006/07, che è stato il primo campionato dopo il Calciopoli, durante il quale hanno dominato il calcio italiano anche a causa della mancanza di concorrenza. In questa stagione attuale, l'Inter non ha ancora mostrato segni di flessione significativa.Hanno gestito con attenzione le energie, dando priorità al campionato rispetto alla Champions League, a differenza dell'anno scorso. Inoltre, hanno acquisito una sicurezza in sé stessi che sembra essere diventata indiscutibile. Questi fattori hanno contribuito al loro successo finora.Resta da vedere se saranno in grado di mantenere questo ritmo elevato per tutta la stagione e se riusciranno a conseguire importanti traguardi.