Inter al capolinea. Il pareggio di ieri per 3-3 contro il Sassuolo rischia di spegnere definitivamente i sogni di rincorsa alla Juventus nella lotta scudetto, ora a -8 di bianconeri. Un pari che sta facendo discutere e che ha creato rammarico tra i nerazzurri, colpevoli di non aver ucciso la partita quando necessario (come l’errore clamoroso a porta libera di Gagliardini) e spesso disattenti in difesa, tra rigori procurati (Young) e leggerezze che hanno esaltato la manovra offensiva della squadra di De Zerbi. Sul banco degli imputati è finito anche Antonio Conte, accusato di aver calcato eccessivamente la mano sul turnover, schierando una formazione con troppi cambi rispetto a quella titolare (6 su 11). Su Twitter sono rispuntate le cosiddette ‘vedove’ di Spalletti, che hanno invocato l’ex tecnico nerazzurro.



