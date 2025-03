Inter, rispunta Zhang

AFP via Getty Images

Oggi, l'Inter celebra i suoi 117 anni di storia, un traguardo che segna un'importante tappa nel percorso del club milanese. Tra coloro che hanno avuto un ruolo significativo in questo lungo cammino c'è anche Steven, ex presidente nerazzurro, che ha guidato l'Inter sotto la gestione di Suning prima dell'arrivo di Oaktree.Nonostante le strade tra Zhang e il club si siano separati lo scorso 22 maggio, l'ex presidente non dimentica la sua esperienza con l'Inter e, in occasione del compleanno della società, ha voluto inviare un messaggio affettuoso. Sul suo profilo Instagram, Zhang ha condiviso una story dai toni nerazzurri, accompagnata dalla scritta "endless love" (amore infinito). Un messaggio che non lascia spazio a dubbi: per Steven Zhang, l'amore per l'Inter è qualcosa che va oltre le separazioni e le vicende societarie.