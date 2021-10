Dopo le polemiche per il rigore "che ha tolto all'Inter 2 punti" contro la Juventus domenica sera a San Siro,Queste le parole dell'allenatore toscano Aurelio Andreazzoli nel postpartita: ​"Ho rivisto l'intervento su Bajrami: io non ho mai parlato degli arbitri, ma mi chiedo cheO era distratto, o non riesco a capire.Il fallo di Ricci poteva essere arancione, è stato rosso e l'accetto. Ma Valeri è un arbitro, non so cosa stesse facendo in quel momento. Io già sono penalizzato per giocare contro l'Inter, ma almeno chiedo il mio."Se mi piacerebbe che siano gli allenatori a chiedere l'intervento del Var? Sono favorevole a tutto quello che porta verso la verità, sì anche a questo. Purché venga utilizzato nella maniera giusta e ci sia un'oggettività in base a quelli che sono i fatti. I primi a trarre vantaggio sarebbero gli arbitri, che in qualche modo vanno aiutati. Da noi allenatori, dai calciatori che fanno finta di farsi male ogni due minuti e mezzo...".