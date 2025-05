Inter, ricavi da record in Champions: superata anche la Juventus della finale contro il Real Madrid, tutte le cifre

AFP via Getty Images

Quanto guadagna l'Inter grazie alla finale di Champions

L'di Simone Inzaghi è pronto a giocarsi la seconda finale dinegli ultimi tre anni, uno storico traguardo conquistato ieri sera davanti al pubblico di San Siro superando ilcon un pirotecnico 4-3, decisamente al cardiopalma. Un’impresa memorabile per i nerazzurri, che ora attendono di conoscere la propria avversaria, tra Arsenal e PSG, per l’ultimo atto della competizione più prestigiosa d’Europa, che si giocherà a Monaco di Baviera il prossimo 31 maggio.

Battuto il record della Juventus

Il successo dell’Inter, però, non si ferma al campo: come evidenziato da Calcio & Finanza, il club di Viale della Liberazione presieduto dall'ex dirigente dellaGiuseppe Marotta ha centrato un risultato di enorme rilievo anche sotto il profilo economico. L’accesso alla finale vale un bonus aggiuntivo dida parte della UEFA, che si somma agli introiti già accumulati durante il cammino europeo. Al netto di sponsorizzazioni e incassi da stadio, il totale dei guadagni nerazzurri ha dunque raggiunto quota: un nuovo primato nella storia del club, che supera abbondantemente i 101,3 milioni incassati nella stagione 2022/23, conclusasi con la finale di Istanbul.A conferma di un’annata straordinaria, Calcio & Finanza sottolinea come, negli ultimi dieci anni, nessun altro club italiano abbia mai raggiunto simili livelli di ricavi in Champions League. Il record precedente apparteneva alla, che nel 2016/17 si fermò adopo aver perso la finale contro il Real Madrid (la Vecchia Signora aveva sfiorato la Coppa dalle grandi orecchie anche due anni prima, cadendo all'ultimo atto contro il Barcellona). L’aumento dei premi UEFA – favorito dal nuovo format della competizione – ha certamente contribuito, ma il cammino impeccabile dell’Inter ha fatto il resto, portando il club a scrivere una nuova pagina nella propria storia economica e sportiva, sicuramente con conseguenze positive anche per quanto riguarda il prossimo mercato.