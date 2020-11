Inter e Real Madrid lavorano a un clamoroso scambio tra Eriksen e Isco. A riferirlo è Sport Mediaset, secondo il quale i club stanno studiando la trattativa per rilanciare i due giocatori, entrambi in difficoltà nei rispettivi club. A rimanere a bocca asciutta sarebbe la Juventus, che da tempo è sulle tracce dello spagnolo e Andrea Pirlo lo prenderebbe volentieri per il suo centrocampo. Quella di Isco infatti è stata una delle prime richieste del nuovo allenatore bianconero alla dirigenza. Sfumerebbe dunque un potenziale obiettivo di qualità come il fantasista 28enne.