Andrea Ranocchia riparte da Antonio Conte. I due si ritrovano all'Inter dopo l'esperienza al Bari, che ha forgiato e lanciato il centrale nerazzurro in coppia con Leonardo Bonucci. Andrea andò poi all'Inter, Leo invece si accordò con la Juventus. Di seguito, le sue dichiarazioni: "Parlare meno possibile, e lavorare duramente per prepararci alla stagione lunga e piena di avversari competitivi. Conte porta un’aspettativa di vittoria, l’ho ritrovato come sempre, è un piacere lavorare con lui. Io cerco solo di dimostrare di poter giocare in questa squadra, non c’entra il nostro passato. Nainggolan Icardi? In questo momento si stanno allenando con noi, ma sono cose che riguardano la società".