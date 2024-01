Quasi un rigore a favore ogni due partite. Una media impressionante quella dei penalty assegnati all', capolista indiscussa tra le squadre di Serie A in questa speciale classifica: con quelli arrivati ieri sera nel match contro il Monza sono saliti a 9 in totale in stagione, su 20 gare giocate, tutti peraltro messi a segno. Seguono il Napoli a quota 7 (2 dei quali sbagliati) e il Frosinone a 6 (con altrettanti gol). Molto più defilata la, che ha avuto la possibilità di tirare dal dischetto 4 volte (come la Roma) collezionando però anche due errori (quelli di Dusan Vlahovic e Arek Milik).