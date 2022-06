Come racconta Gazzetta, per l'Inter sedersi al tavolo con il rappresenta e amico di famiglia della Joya, Jorge Antun, sta risultando più complicato del previsto: l’ostacolo maggiore è trovare l’accordo con lui sui bonus e sulla necessità di legarli alla costanza di prestazioni di Paulo, purtroppo poco continuo negli ultimi tempi. Da aggiungere, poi, l’annosa questione del premio alla firma, passaggio naturale in affari come questi, con giocatori in scadenza. Ci si rivedrà a giorni con intatto ottimismo, del resto l’agente sta gravitando spesso su Milano: in città si è visto con Carlos Navel, l’uomo degli sponsor della Joya, e Fabrizio De Vecchi, l’intermediario che ha aiutato in questi mesi Dybala.