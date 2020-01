L'Inter è la squadra che nella Serie A 2019/20 è rimasta in vantaggio per più minuti (917) - nel girone di andata della passata stagione i nerazzurri erano rimasti sopra 578 minuti. Segue la Juve a 657, poi Roma a 583, Atalanta a 565 e Cagliari a 557. Una grande differenza rispetto al passato per i nerazzurri, ma anche per la Juve che si trova ad inseguire a lunga distanza. Qualcosa a cui non è certo abituata.