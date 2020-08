In questi ultimi giorni si sta parlando molto della possibilità di tornare in Serie A per due ex juventini: Massimiliano Allegri e Mario Mandzukic. Il primo è considerato il favorito se dovesse concretizzarsi una clamorosa separazione tra l'Inter e Conte, l'attaccante potrebbe raggiungerlo... in nerazzurro. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport, secondo l'eventuale acquisto del croato sarebbe una conseguenza dell'arrivo in panchina di Massimiliano Allegri. Due ex juventini all'Inter dopo Conte? I tifosi bianconeri se la ridono.