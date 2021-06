La crisi dell'Inter di Suning continua a far ventilare l'ipotesi di un'imminente cessione societaria da parte del colosso cinese. Ed ecco che all'orizzonte potrebbe profilarsi nuovamente la figura del precedente patron Erick Thohir, oggi Ministro per le Imprese Statali dell'Indonesia. Queste infatti le parole di Thohir nel podcast di Deddy Corbuzier: "La tentazione di acquistare di nuovo l'Inter c'è, soprattutto ora che la squadra ha vinto il campionato e Antonio Conte se n'è andato. Penso però che oggi tutto sia difficile, la pandemia è ancora in corso".