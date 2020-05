Inter e Psg sono a un passo dall'accordo per il riscatto di. Sull'argentino c'è anche la Juve, che per il momento non ha ancora fatto passi concreti in attesa di capire a quale porta dover bussare per fare un tentativo. Bianconeri alla finestra, gli altri due club a tavolino a trattare: secondo il Corriere dello Sport i francesi verseranno nelle casse dell'Inter circa 60/65 milioni di euro per riscattare Icardi, 5/10 milioni in meno rispetto ai 70 stabiliti dal contratto.