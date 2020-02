L’infortuno alla mano tiene lontano dai campi Samir Handanovic dal 2 febbraio (Udinese-Inter). Il portiere sloveno avrebbe saltato anche Inter-Sampdoria di questa settimana se la gara non fosse stata sospesa, e forse anche quella contro il Ludogorets. Mentre non è in discussione la sua presenza per la sfida del 1 marzo a Torino contro la Juventus. Il capitano nerazzurro è ormai a un passo dal rientro, a tenerlo fuori per quasi un mese un problema all’intera mano e non solo al dito, come si era scritto.