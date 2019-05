L’Inter si guarda intorno ed inizia a progettare il mercato estivo. I nerazzurri stanno valutando diverse piste per rinforzarsi. E, curiosamente, quelle più calde riguardano il reparto avanzato. I due nomi più gettonati sono Romelu Lukaku ed Edin Dzeko. Il primo ha fatto capire di voler lasciare il Manchester United, mentre il secondo è ormai giunto alla conclusione del suo ciclo a Roma. Addirittura le due operazioni potrebbero avvenire senza problemi. Insomma, un arrivo non esclude l’altro. Indubbiamente, la ricerca di due attaccanti potrebbe essere un ulteriore indizio dell’addio di Mauro Icardi a fine stagione. L’argentino sembra intenzionato a rimanere comunque in Italia. La Juventus è da tempo sul giocatore e potrebbe finalizzare il colpo di mercato nelle prossime settimane, qualora lo scenario diventasse più chiaro.