Secondo quanto riportato da Sportmediaset, il presidente dell'Inter Stevenvuole tornare in Italia e riabbracciare la sua squadra dopo la qualificazione per gli ottavi di finale di Champions League. Vuole inoltre godersi questa fase della sua squadra, tornata in vetta al campionato dopo una rimonta senza esclusione di colpi. Secondo SM, per Zhang ci sarebbe però un problema: le restrizioni del governo cinese sul Covid-19, che stanno limitando le possibilità di viaggio del patron nerazzurro. L'idea è quella di essere a San Siro per la Supercoppa.