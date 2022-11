Come racconta La Gazzetta dello Sport, la febbre di, accusata nella notte tra venerdì e sabato, ha animato la vigilia nerazzurra. Il difensore ha saltato la rifinitura di ieri, poi nel pomeriggio è andato a Torino regolarmente con i compagni. Difficile comunque che parta titolare: in difesa con Skriniar e De Vrij ci sarà Acerbi, da braccetto a sinistra. Brozovic torna tra i convocati dopo 49 giorni: andrà in panchina. Poco più di mille i tifosi nerazzurri presenti stasera nel settore ospiti.