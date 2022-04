Ha bisogno di tempo, l'Inter. Di tempo per togliersi un po' di conti dalle tasche e di immettere un po' di capitale. Ma Marotta è sulle tracce di Dybala e non intende mollare minimamente il colpo: l'AD sta gestendo e portando personalmente avanti la vicenda, è lui che si occupa dei contatti con Antun ed è lui che ha presenziato alle prime chiacchierate con l’agente del calciatore e con lo stesso Dybala.



SERVE TEMPO - Marotta ad Antun ha chiesto tempo e potrebbe servirgliene molto. Il motivo? Prima deve muovere qualche pedina. Intanto Sanchez e il suo ingaggio molto oneroso. Quindi Lautaro: i due argentini non formerebbero l’attacco che invece Marotta ha in mente di costruire, con una prima punta fisica e un estroso alle spalle. Ecco, il desiderio di portare Dybala a Milano esiste e resiste. Ma serve tempo...