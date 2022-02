L'Inter è la prima semifinalista di Coppa Italia: la squadra di Inzaghi elimina la Roma, in un match ben giocato e messo subito in discesa dal gol dopo un minuto di Dzeko. Solo nella prima parte del secondo tempo i giallorossi sono sembrati in grado di poter rimontare, ma uno splendido gol di Sanchez al 68' ha tagliato definitivamente le gambe agli uomini di Mourinho. L'Inter affronterà la vincente di Milan-Lazio, in programma domani sera alle 21. Dall'altro lato del tabellone le semifinali sono Juventus-Sassuolo e Atalanta-Fiorentina.