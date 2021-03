17 gennaio 2021. Questa è la data X, cerchiata con il rosso, da Antonio Conte. Il tecnico nerazzurro ha capito prima di tutti come affrontare "in tranquillità" la Juventus. Soprattutto, come non subire. Ecco, perché era quello il vero limite dell'Inter: fino a quel momento, cinque partite di fila a testimoniare, Handanovic aveva subito almeno un gol. Poi? La sfida con la Juventus. Il 2-0 netto che ha dato fiducia, consapevolezza, ma soprattutto una nuova dimensione difensiva all'Inter. Che da quel momento in poi, nelle successive 7 partite, ha portato a casa 6 clean sheets.