La Curva Nord, cuore del tifo di casa nerazzurra, ha salutato nel migliore dei modi Luciano Spalletti e lanciato un primo messaggio ad Antonio Conte, il suo sostituto designato sulla panchina dell'Inter:



"GRAZIE MISTER SPALLETTI



La Curva Nord ringrazia mister Spalletti per il suo trascorso all’Inter.



I risultati parlano per lui in termini di serietà e professionalità; con lui l’Inter è stata riportata nell’olimpo europeo ovvero nella dimensione dovuta per il blasone e le possibilità economiche di cui dispone la società.



La Nord non è mai rimasta indifferente ai toni e alle dimostrazioni di affetto e rispetto manifestate nei confronti di Curva e tifosi.



Riteniamo Spalletti esser stato onorevole interprete della signorilità e dei valori che vorremmo sempre venissero rispettati da chi prenderà il suo posto in futuro.



In bocca al lupo Mister e grazie !!!".