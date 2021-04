Futuro in bilico per Alessandro Florenzi, tra Roma e il prestito al Paris Saint-Germain, che finora non si è ancora mosso per riscattare il suo cartellino a titolo definitivo per 9 milioni di euro. L'ex obiettivo della Juve, secondo la Gazzetta dello Sport, è entrato con forza nel mirino dell'Inter, pronta a farsi sotto in caso di mancato riscatto. E' il colpo giusto per Conte, che infatti lo ha chiesto come jolly a tutto campo.