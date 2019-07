Romelu Lukaku è in cima alla lista dei desideri dell'Inter. Antonio Conte considera il belga l'ideale punto di riferimento per l'attacco nerazzurro. E per abbattere la resistenza del Manchester United, detentore del cartellino del giocatore, il club milanese sarebbe disposto a spingersi addirittura fino ad 83 milioni. La Juventus, dal canto suo, monitora la situazione. I bianconeri sono interessati a Lukaku, ma non perdono di vista Mauro Icardi e sanno che l'arrivo del belga potrebbe agevolare ulteriormente la trattativa per il bomber argentino.