Secondo quanto riportato da Tuttosport, non è un mistero che l’Inter da mesi sia in pressing su Gleison Bremer, il fortissimo centrale del Torino, probabilmente il miglior difensore dell’attuale Serie A. Il 25enne brasiliano a febbraio ha rinnovato il suo contratto, prolungando la scadenza dal 2023 al 2024 per dare al club granata la possibilità di incassare una cifra importante.