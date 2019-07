Stefano Sensi è pronto a diventare un nuovo centrocampista dell'Inter. Seguito anche dalla Juventus in queste prime fasi di mercato, il classe '95 in uscita dal Sassuolo è il rinforzo richiesto da Antonio Conte per rinforzare il centrocampo dei nerazzurri. Come raccontato da Calciomercato.com, Sensi ha raggiunto in queste ultime ore l'Hotel Melià. Domattina sono previste le visite mediche, per poi firmare il contratto che lo legherà all'Inter a partire dalla prossima stagione.