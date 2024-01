MARELLI SU GOL FRATTESI

Al minuto 93 della gara tra Inter ed Hellas Verona è Davidea regalare il gol del 2-1 alla squadra di Simone Inzaghi, rete che vale il titolo di campioni di inverno. Non mancano però le polemiche perchè prima del gol c'è un fallo di Alessandrosu Duda nell'area degli scaligeri. Queste le parole dell'ex arbitro Lucaa Dazn:

"Rete sulla quale si discuterà molto. C'è un fallo di Bastoni su Duda, non una carica violenta ma un fallo. Bastoni lo punta, lo guarda e gli da una leggera gomitata. Accentuata chiaramente dal difensore dell'Hellas Verona. Gol che farà discutere. Per me doveva essere annullato". QUI IL VIDEO DELLA GOMITATA DI BASTONI SU DUDA