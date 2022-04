Lautaro Martinez, a Inter TV, commenta così le voci sul suo conto: "Si parla tanto e questo a me non piace, ho sempre dato il massimo per l’Inter e certe voci non mi piacciono. Cerco di dare il massimo, ovviamente non mi piace stare in panchina, ma quando sono entrato ho dato il massimo per l’Inter che è quello che conta qua”.