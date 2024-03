Inter, la situazione con Oaktree



Il presidente dell'Inter,, è riemerso nella sfera pubblica attraverso un videocollegamento da Nanchino per l'approvazione dei conti del primo semestre della stagione 2023/24. Questa riapparizione ha gettato luce sui risultati finanziari del club nerazzurro, che ha registrato un notevole miglioramento rispetto alla stagione precedente.Il club ha chiuso la prima metà della stagione con un utile di 22 milioni di euro, segnando un netto miglioramento rispetto al rosso di 63 milioni registrato nel 2022/23.Nel frattempo, si sono diffuse indiscrezioni riguardo alle trattative in corso con Oaktree , il fondo californiano che ha prestato 275 milioni di euro alla controllante dell'Inter. La scadenza per la restituzione di questa somma, che ammonta a 385 milioni di euro compresi gli interessi, è fissata per il mese di maggio.Secondo quanto riportato dal Sole 24 Ore, Oaktree sarebbe disposta a rifinanziare il debito e concedere margini di manovra a Zhang, a patto che siano fornite ulteriori garanzie e che ci sia la prospettiva di individuare un nuovo investitore. Il rifinanziamento potrebbe quindi offrire più tempo per finalizzare le trattative con il nuovo azionista.Tuttavia, nel caso in cui non sia garantito un afflusso di capitali freschi, il fondo USA potrebbe optare per l'escussione del pegno sulla controllante lussemburghese dell'Inter, poiché Zhang è personalmente responsabile per il debito di 385 milioni di euro.Queste ultime sviluppi evidenziano la complessità della situazione finanziaria dell'Inter e la necessità di trovare soluzioni sostenibili per garantire la stabilità del club nel lungo periodo.