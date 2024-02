Thomasè nuovamente sul piede di guerra. Secondo quanto riferisce il Manchester Evening News, l'imprenditore finlandese avrebbe presentato ufficialmente un'offerta a Steven Zhang per acquisire l'Inter, del valore di circa 1,2 miliardi di sterline. Zilliacus è supportato dalla sua società di investimento, con la maggior parte degli investitori provenienti dagli Stati Uniti.L'imprenditore, come riportato dal Manchester Evening News, attualmente non sta esaminando opportunità di investimento nella Premier League, poiché è concentrato sull'acquisizione del club nerazzurro. Nel frattempo, Steven Zhang è chiamato a prendere una decisione cruciale al più presto. Infatti, il 20 maggio è il termine ultimo per rimborsare il prestito ottenuto da Oaktree nel 2021. Al momento, il presidente dell'Inter sembra incline a rifinanziare il prestito, ma la mossa di Zilliacus potrebbe cambiare le carte in tavola? Presto lo scopriremo.