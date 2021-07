Nelle prossime settimane potrebbe aprirsi una sfida sul mercato tra Inter e Juventus per, in uscita dall'Arsenal: i bianconeri ci avevano pensato qualche mese fa, poi l'interesse si era raffreddato ma l'idea non è mai morta; Marotta invece ha puntato lo spagnolo per sostituire Achraf Hakimi passato al Psg. Secondo Sky Sport però, i nerazzurri stanno valutando anche una pista alternativa che porta ad Hateboer dell'Atalanta. E a quel punto, se la Juve dovesse decidere di muoversi davvero per Bellerin, non avrebbe più la concorrenza dell'Inter.