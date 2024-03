Inter 75* Juventus 57 Milan 56 Bologna 51* Roma 47 Atalanta 46 Napoli 44* Fiorentina 42 Lazio 40 Torino 38* Monza 36 Genoa 33 Cagliari 26* Lecce 25 Empoli 25 Udinese 24 Frosinone 24* Hellas Verona 23 Sassuolo 23* Salernitana 14*

continua la sua straordinaria corsa in campionato con una vittoria determinante sul, ottenuta grazie alla rete di. Il gol è stato sufficiente per assicurarsi la decima vittoria consecutiva in Serie A, un risultato che sottolinea la forza e la determinazione della squadra nerazzurra. Con questo risultato, l'Inter raggiunge quota 75 punti in classifica, consolidando ulteriormente la propria posizione al comando del campionato.Il distacco di 18 punti sulla, attualmente seconda in classifica, è un segnale chiaro della superiorità dell'Inter in questa stagione. Questa vittoria arriva in un momento cruciale, poiché la squadra si prepara per affrontare l'importante sfida contro l'Atletico Madrid. La squadra è determinata a mantenere questo momento positivo e continuare a lottare per raggiungere i propri obiettivi stagionali. Ecco la classifica aggiornata dopo la partita Bologna-Inter, che conferma la leadership indiscussa dell'Inter nel campionato italiano.