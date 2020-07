Altra tegola in casa Inter. Dopo la clamorosa disfatta in casa contro il Bologna e le critiche che ne conseguono, arrivano anche notizie poco confortanti dall’infermeria. Ieri, Nicolò Barella ha dato forfait poco prima del fischio d’inizio per un problema muscolare, oggi gli esami strumentali hanno evidenziato una distrazione muscolare agli adduttori della coscia destra. Come spiega il club nerazzurro, le sue condizioni verranno valutate la prossima settimana. Non c’è ancora una data per il suo recupero, ma sicuramente salterà i prossimi due impegni della squadra di Conte, contro Verona e Torino.