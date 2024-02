A margine della presentazione del 19° Torneo Amici dei Bambini, a Milano, il direttore sportivo dell'Pieroha parlato anche del sogno per questa stagione dei nerazzurri, freschi di vittoria contro la. Ecco il suo commento: "La consapevolezza c'è, arriva dal lavoro e dai risultati. Ma sappiamo che abbiamo fatto solo qualcosa, ora manca la parte conclusiva e quindi servirà mettere ancora tanto lavoro, tanta dedizione e tanta intensità. Cosa mi piace dell'Inter? Il senso diche c'è fra tutte le parti, allenatore, giocatori, proprietà, management e staff. Tutti sappiamo quali sono gli obiettivi e seguiamo tutti lo stesso percorso con voglia e intensità".E su Simone: "E' un perfezionista e ha il gusto del bello che è manifestato dalle prestazioni della squadra. Un bel gioco che non arriva per caso, c'è tanto lavoro e tanta organizzazione dietro. La domenica è il frutto di un grande lavoro sviluppato tutti i giorni".