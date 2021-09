L'Inter versa in condizioni finanziarie non esattamente facili. La proprietà cinese si trova in seria difficoltà, dato che Suning hanno maturato parecchi debiti sia in patria sia in America, oltre ad avere due bond da 300 e 75 milioni di euro da ricollocare sul mercato. Per questo, dice Il Sole 24 Ore, gli Zhang nei prossimi mesi apriranno nuove trattative per la cessione societaria: il principale soggetto interessato è il fondo arabo PIF.Nel frattempo domattina a Milano andrà in scena un convegno in cui Interspac, presieduta da Carlo Cottarelli, illustrerà dettagliatamente l'ipotesi dell'azionariato popolare per il club nerazzurro.