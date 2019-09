L’Inter fa sul serio, la Juve è avvisata. Come riporta il Corriere dello Sport, la famiglia Zhang ha investito ingenti capitali nel progetto nerazzurro e, con Marotta in cabina di regia e Conte in panchina, vuole vincere un titolo da qui al 2022. Oltre all’affermazione sul piano sportivo, la famiglia Zhang ha in mente una nuova politica che preveda lo stadio di proprietà, la nuova Pinetina e la crescita delle sponsorizzazioni. La sfida alla Juve è stata lanciata.