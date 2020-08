1









Ieri è spuntato un nuovo nome per il mercato dei terzini dell'Inter: il 21enne ucraino Vitalij Mykolenko della Dinamo Kiev. Aumenta dunque la batteria dei potenziali esterni inseguiti dal club nerazzurro. Tra essi c'è da tempo Emerson Palmieri, un nome appuntato anche nel taccuino di Fabio Paratici. L'italobrasiliano è tra gli obiettivi della Juventus, e questa possibile virata interista su Mykolenko potrebbe aprire qualche spiraglio bianconero in più per il giocatore del Chelsea. Alla Juve piacciono anche Robin Gosens dell'Atalanta e ​Sergiño Dest dell'Ajax.