L'Inter sta cercando un sostituto per Ivan Perisic. Il giocatore è in uscita in estate e Beppe Marotta in primis è alla ricerca di un giocatore all'altezza del croato. Come riporta Tuttosport il nome caldo è quello di Federico Bernardeschi che potrebbe lasciare la Juventus a zero in estate. Piace anche Andrea Cambiaso del Genoa che è duttile e potrebbe giocare sia a destra che a sinistra.