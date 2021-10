Domenica sera a San Siro sarà Inter-Juventus! E c'è un giocatore nerazzurro che si approccerà al derby d'Italia con uno spirito molto particolare. Un giocatore che, oltre ad avere in sospeso la questione del rinnovo di contratto, ha un'altra questione particolare che lo lega a questa sfida...

Così scrive Calciomercato.com su Ivan Perisic: "La prossima missione è sfatare il tabù Cuadrado, contro il quale non ha mai vinto in carriera: 4 pareggi e altrettante sconfitte. Fatta eccezione per il 3-0 (con tanto di gol e assist) nel ritorno della semifinale di Coppa Italia 2016, ma poi la Juve vinse ai rigori. Nello stesso anno solare, ma la stagione successiva con De Boer in panchina al posto di Mancini, Cuadrado rimase in panchina nella vittoria per 2-1 dei nerazzurri con gol decisivo di Perisic. A sua volta rimasto in panchina nel successo per 2-0 dello scorso gennaio, sempre a San Siro. L'ultimo precedente è quello del 15 maggio allo Stadium: 3-2 per i bianconeri con doppietta di Cuadrado, furbo a procurarsi il rigore decisivo allo scadere proprio ai danni di Perisic. Ingannando Calvarese, che poi si è dimesso rinunciando ad arbitrare ancora in Serie A. Ma questa è un'altra storia. ".