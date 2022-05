Ivan Perisic, a Mediaset, parla così dopo Juve-Inter.



COS'E' SCATTATO - "Ho sempre creduto. Anche quand'eravamo 1-0, 2-1 sotto. Ho cercato di alzare la testa a tutti, abbiamo reagito bene alla fine e vittoria meritata".



LEADER - "Sì, mi sento sempre leader. Quando si vince non sei stanco, dobbiamo continuare così. Ci sono due finali. Vincere e aspettare. Tutto è possibile. Sì, crediamo allo scudetto".



FUTURO - "Non lo so. Così non si parla con i giocatori importanti, non si aspetta l'ultimo momento, dovete sapere anche questo".