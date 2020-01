Vincenzo Morabito, intermediario della trattativa che avrebbe portato Giroud all’Inter, torna a parlare dello stop dei discorsi tra Chelsea e il club nerazzurro. Ieri il post sull’articolo che vedeva l’attaccante francese vicino al Tottenham, scrivendo “Bye bye Inter”, oggi invece ha risposto tra i commenti dello stesso post ad alcune domande in merito alla situazione: “Troppi soldi spesi per Eriksen e i cinesi hanno detto stop”. Poi replica a chi ha suggerito che il danese fosse di un altro livello rispetto al francese: “Non lo metto in dubbio, ma Conte avrà come attaccanti dietro Lukaku e Lautaro, il solo Sanchez e il giovane Esposito, inoltre 25 milioni per un calciatore in scadenza tra 5 mesi”.