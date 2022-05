Tutto lascia pensare che alla fine Paulo Dybala sarà un nuovo giocatore dell'Inter. Della trattativa ormai si conoscono anche i dettagli: l'argentino dovrebbe andare a guadagnare circa 6 milioni di euro più corposi bonus legati al raggiungimento di determinati obiettivi. L'accordo di cui si vocifera sarebbe quadriennale, porterebbe dunque Dybala fino a 33 anni, e sarebbe l'ultimo, grande contratto firmato da Paulo che vede il suo futuro anche in Argentina.



MAROTTA SI SENTE SICURO - Come raccontato nell'edizione odierna di Tuttosport, Dybala ha avuto chiaramente diverse proposte e tante situazioni da valutare e da vagliare. Nessuna però l'ha messo al sicuro. Eccetto una: quella di Marotta, che ha saputo toccare i tasti giusti. In particolare, il direttore nerazzurro ha sostenuto come Paulo dovesse essere al centro della proposta dell'Inter, andando dunque a collocarlo come futuro leader tecnico degli attuali campioni d'Italia. Ecco perché Marotta pensa di averlo in pugno, nonostante alcune uscite vitali per la definizione della trattativa. Ecco perché Dybala è sempre più vicino all'Inter.