La trattativa tra l'Inter e Lukaku coinvolge direttamente la Juventus che, in base all'evoluzione della stessa, potrebbe far più chiarezza sul futuro del ruolo del centravanti. Così, secondo quanto riporta Sky Sport, la scelta dello United di non fare sconti rispetto agli 83 milioni richiesti per il belga, può mettere in moto meccanismi di mercato interessanti: qualora l'Inter dovesse defilarsi, la Juventus avrebbe la strada libera per Lukaku, mentre, al contrario, affonderebbe il colpo per Icardi.