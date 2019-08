Secondo quanto riporta Gazzetta.it, l'Inter potrebbe tentare l'affondo per Blaise Matuidi, centrocampista della Juve che non rientra nei piani di Maurizio Sarri. Il centrocampista francese va in scadenza al termine della stagione ma tramite il suo entourage ha già fatto filtrare la volontà di rimanere in bianconero fino al termine del suo contratto. L'ex Psg è partito titolare a Parma ma uno tra lui e Emre Can potrebbe finire fuori dalla lista Champions. I nerazzurri stanno virando su di lui dopo le difficoltà nell'arrivare ad Arturo Vidal.