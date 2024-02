Nel giorno di, Benjaminha condiviso il suo pensiero nel MatchDay Programme nerazzurro, esprimendo la sua mentalità competitiva e il suo approccio alla partita. "Prima di una partita penso a come vincerla ed essendo un difensore a come non prendere gol", ha dichiarato. "Poi amo festeggiare con i tifosi: gioco le partite per vincerle, gioco a calcio per vincere titoli". Queste parole riflettono il suo impegno e la sua determinazione nel raggiungere il successo. Inoltre, Pavard ha sottolineato l'importanza dell'intero gruppo, includendo non solo gli undici giocatori in campo, ma anche lo staff medico, i fisioterapisti e tutti coloro che lavorano dietro le quinte, evidenziando il valore del lavoro di squadra e della collaborazione nell'ambiente calcistico."